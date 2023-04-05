Поліція Києва оголосила деталі після ДТП у Голосіївському районі Києва. Винуватцю аварії, ймовірно Остапові Ступці, повідомили про підозру у скоєнні злочину – порушенні правил безпеки дорожнього руху.
До теми П'яний Остап Ступка влаштував серйозну аварію у Києві, є постраждалий, – ЗМІ
Ймовірно, Ступці, повідомили про підозру
За даними поліції, керманичу позашляховика, який наїхав на легковик, оголосили підозру у користуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Ця автопригода загрожує водію трьома роками позбавлення волі, а також позбавленням прав керувати транспортом від трьох до п'яти років.
У столичній поліції додають, що водій позашляховика вже затриманий – його помістять в ізолятор тимчасового тримання. Потерпілий наразі перебуває в лікарні: у нього травми різного ступеня важкості.
Відомо й те, що автомобіль Range Rover поліція вилучила, машину можуть арештувати.
Кадр з місця аварії / Фото "Телеграф"
Що відомо про ДТП у Києві
- Водій позашляховика Range Rover виїхав на зустрічну смугу та наїхав на легковик, що був припаркований. Усередині авто був чоловік – його госпіталізували.
- Прилад Драгер під час перевірки керманича показав 1,62 проміле: він був у стані алкогольного сп'яніння, його затримали на місці. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.
- ЗМІ пишуть про те, що винуватцем аварії з постраждалим є актор Остап Ступка. У поліції це не підтверджують, відомо лише те, що чоловік 1967 року народження, як і Ступка. Сам артист повідомив, що "не може" прокоментувати аварію.