Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець ще з перших днів війни долучився до тероборони Мукачева. Та згодом він перекваліфікувався у волонтера.

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Чому Сергій Танчинець став волонтером

Музикант розповів, що вирішив бути кориснішим для українців. Він почав волонтерити, перевозячи речі й допомогу на фронт.

Багато людей, які мають габаритні транспортні засоби, почали їздити та волонтерити. Ось я вже місяць у дорозі. І я за цей місяць проїхав понад 10 тисяч кілометрів. Мені це не важко, окрім того, коли ти розумієш, що люди зі зброєю у руках зараз фізично воюють,

– поділився Сергій Танчинець.

Окрім цього, артист дає концерти разом з гуртом. Так він підтримує переселенців, захисників і людей, що ховаються у бомбосховищах.

"Попри думки, що музика зараз не на часі – це не правда. Музика завжди на часі, і люди її чекають. Ми були в метро, деякі 20 днів перебувають там як у бомбосховищі. І там доволі пригнічена атмосфера, і музиканти, які потрапляють до них, дають реальну допомогу цим людям. Тому я закликаю усіх музикантів, хто в Києві, долучатись до таких процесів", – додав музикант.