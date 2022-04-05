Фронтмен группы БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ Сергей Танчинец еще с первых дней войны присоединился к терробороне Мукачево. Но потом он переквалифицировался в волонтера.

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Почему Сергей Танчинец стал волонтером

Музыкант рассказал, что решил быть более полезным для украинцев. Он начал волонтерить, перевозя вещи и помощь на фронт.

Многие люди с габаритными транспортными средствами начали ездить и волонтерить. Вот я уже луна в пути. И я за этот месяц проехал больше 10 тысяч километров. Мне это не тяжело, кроме того, когда ты понимаешь, что люди с оружием в руках физически воюют,

– поделился Сергей Танчинец.

Кроме этого, артист дает концерты вместе с группой. Так он поддерживает переселенцев, защитников и людей, скрывающихся в бомбоубежищах.

"Несмотря на то, что музыка сейчас не ко времени – это не правда. Музыка всегда актуальна, и люди ее ждут. Мы были в метро, ​​некоторые 20 дней находятся там как в бомбоубежище. И там довольно подавлена ​​атмосфера, и музыканты, которые попадают к ним, дают реальную помощь этим людям. Поэтому я призываю всех музыкантов, кто в Киеве, приобщаться к таким процессам", – добавил музыкант.