"Провели екскурсію руїнами": MamaRika заспівала в напівзруйнованому Ірпені

Українська співачка MamaRika приїхала у звільнений від окупантів Ірпінь. Вона поспілкувалась з мешканцями та заспівала для них.

Відома українська співачка MamaRika нещодавно повернулась до України. Вона продовжує виступати на благодійних заходах, але днями приїхала до зруйнованого росіянами Ірпеня.

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MamaRika виступила в Ірпені

Виконавиця приїхала на Київщину. MamaRika оглянула зруйновані та згорілі будівлі. Вона поспілкувалась з мешканцями Ірпеня та заспівала їм одну з останніх пісень "Сину".

У деяких квартирах продовжують жити люди. Сьогодні особисто з ними познайомилася – провели "екскурсію" руїнами. Вони фантастичні – усміхаються і вірять у краще. А головне – потребують нашої допомоги для відбудови своїх домівок,

– розповіла співачка.

MamaRika зізналась, що виступ був для неї дуже емоційним і вона проплакала всю пісню. Також зірка розповіла про благодійний фотопроєкт "Історична весна". Цей проєкт створений для того, щоб привернути увагу громадськості та розповісти про всі жахи, які пережили жінки через росіян.

Хто з зірок побував на Київщині

Колишня гастролерка Світлана Лобода приїхала на Київщину, пройшлась зруйнованими кварталами Ірпеня та побувала біля зруйнованого моста. Також вона поспілкувалась з мешканцями міста та дітьми. "Я не знаю, що має статися, щоб українці вибачили все те, що відбувалося тут!" – казала зірка.

Перед Євробаченням-2022 Kalush Orchestra виступили в Ірпені. Їхній концерт відбувся просто неба та був моральною підтримкою для мешканців.

Співачка Злата Огнєвіч разом з волонтерами побувала у Бородянському районі. Вона поспілкувалась з людьми, які залишилися без домівок.