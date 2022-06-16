Известная украинская певица MamaRika недавно вернулась в Украину. Она продолжает выступать на благотворительных мероприятиях, но на днях приехала в разрушенный россиянами Ирпень.

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MamaRika выступила в Ирпене

Исполнительница приехала на Киевщину. MamaRika осмотрела разрушенные и сгоревшие здания. Она пообщалась с жителями Ирпеня и спела им одну из последних песен "Сину".

В некоторых квартирах продолжают жить люди. Сегодня лично с ними познакомилась – провели "экскурсию" развалинами. Они фантастические – улыбаются и верят в лучшее. А главное – нуждаются в нашей помощи для восстановления своих домов,

– рассказала певица.

MamaRika призналась, что выступление было для нее очень эмоциональным, и она проплакала всю песню. Также звезда рассказала о благотворительном фотопроекте "Историческая весна". Этот проект создан для того, чтобы привлечь внимание общественности и рассказать обо всех ужасах, которые пережили женщины из-за россиян.

Заметим, Оля Цыбульская считает, что Ирпень должна стать музеем. Она не против, чтобы люди ездили в город и убеждались во всех ужасных вещах, которые там творили русские захватчики. "Пусть ездят, пусть и в нашу квартиру зайдут и увидят, кто не верит, пусть чувствуют это для того, чтобы мы в дальнейшем не подпускали этих изуверов к себе".

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