Катерина вже прокоментувала інцидент. Повідомляє 24 Канал з посиланням на тік-ток акаунт Бужинської.

Співачка зазначила, що бійка між жінками на її концерті відбулася вперше.

Одна жінка, яка вже була "в гарному настрої", почала танцювати біля сцени й заважати людям, які сиділи на перших рядах, а там, як ви знаєте, найдорожчі квитки. Потім вона підійшла до жінки старшого віку і почала їй нецензурні жести показувати. Я так розумію, що донька цієї жінки, яка була старша, почала заступати за свою маму. І вони почали битися. Це дійсно жах,

– висловилась Катерина Бужинська.

У коментарі ЖВЛ виконавиця додала, що розгубилася на концерті.

Це неприпустимо. Зараз стільки біди, горя, агресії, злості, тому на концерті краще всім отримувати позитивні емоції. Треба бути толерантними й поважати одне одного,

– наголосила Бужинська.

Що відомо про бійку на концерті Катерини Бужинської?