Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Джеджули. Він опублікував відео з Яценком.
Ще одна втрата для нашого культурного фонду! Ще одна неповторна легенда пішла на хмари! Це останній раз, коли я тебе бачив майже місяць назад, друже,
– зазначив Андрій Джеджула.
Він додав, що обговорював з Андрієм Яценком спільний виступ.
Говорив з "Муріком", він ще досі не розуміє та не може повірити: "Була людина зранку – не стало людини зранку!",
– поділився ведучий.
Для довідки! "Мурік" – це Дмитро Муравицький, вокаліст гурту Green Grey. Він також відреагував на смерть "Дизеля" в інстаграмі. Співак опублікував зображення свічки та написав: "R.I.P, Bro", що перекладається як "Спочивай з миром, брате".
Андрій Джеджула також пригадав свій перший виступ з Green Grey, який відбувся в кінці 90-х років.
Я ще зелений на старті кар'єри об'їздив у турі купу міст, бачив натовпи фанатів на концертах та під готелями, де ми жили в турах! Бачив різними в різних емоціях, такого я потім бачив багато і сам, власних фанів і розриви на концертах. Але я ніколи не зустрічав такого неповторного, харизматичного та талановитого музиканта!,
– наголосив Джеджула.
Він висловив співчуття родині й всій команді гурту Green Grey.
Що відомо про смерть Андрій "Дизеля" Яценка?
Нагадаємо, що про раптову смерть Андрій "Дизеля" Яценка стало відомо 20 жовтня. На сторінці музиканта у фейсбуці з'явилось фото з чорною стрічкою, а гурт Green Grey змінив обкладинку на зображення свічки.
Друзі "Дизеля" кажуть, що останніми днями він скаржився на проблеми з серцем.
24 жовтня мав розпочатися тур Green Grey Україною. Вчора івент-агенція Master Show повідомила, що виступи скасовано через смерть Яценка. Придбані квитки можна повернутися до 30 жовтня включно.
Квитки, які не будуть повернуті, команда передасть сім'ї музиканта.