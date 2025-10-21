Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Джеджули. Він опублікував відео з Яценком.

Ще одна втрата для нашого культурного фонду! Ще одна неповторна легенда пішла на хмари! Це останній раз, коли я тебе бачив майже місяць назад, друже,

– зазначив Андрій Джеджула.

Він додав, що обговорював з Андрієм Яценком спільний виступ.

Говорив з "Муріком", він ще досі не розуміє та не може повірити: "Була людина зранку – не стало людини зранку!",

– поділився ведучий.

Для довідки! "Мурік" – це Дмитро Муравицький, вокаліст гурту Green Grey. Він також відреагував на смерть "Дизеля" в інстаграмі. Співак опублікував зображення свічки та написав: "R.I.P, Bro", що перекладається як "Спочивай з миром, брате".



Андрій Джеджула також пригадав свій перший виступ з Green Grey, який відбувся в кінці 90-х років.

Я ще зелений на старті кар'єри об'їздив у турі купу міст, бачив натовпи фанатів на концертах та під готелями, де ми жили в турах! Бачив різними в різних емоціях, такого я потім бачив багато і сам, власних фанів і розриви на концертах. Але я ніколи не зустрічав такого неповторного, харизматичного та талановитого музиканта!,

– наголосив Джеджула.

Він висловив співчуття родині й всій команді гурту Green Grey.

Що відомо про смерть Андрій "Дизеля" Яценка?