Програш на Євробаченні-2021: учасник з Британії вперше прокоментував провальний виступ

На пісенному конкурсі Євробачення 2021 року Велика Британія зайняла останнє місце й набрала 0 балів від журі та глядачів. Співак Джеймс Ньюман висловився про програш і заявив, що хоче зосередитися на позитивних моментах шоу.
22 травня в Роттердамі відбувся грандіозний фінал Євробачення-2021. Переможцями стали Måneskin з Італії, натомість останнє місце дісталося учаснику з Великої Британії – Джеймсу Ньюману.
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Реакція Джеймса Ньюмана на програш
Британський співак висловився у соціальних мережах. Джеймс Ньюман подякував усім, хто його підтримував, слухав композиції та наповнював життя позитивом і любов'ю.
Я хочу зосередитися на позитивних сторонах цього дивного досвіду. Я стояв на сцені й співав перед сотнями мільйонів людей пісню, яку написав і яку люблю,
– поділився артист.
Знаменитість додав, що під час написання пісень він не міг отримати гарантію, що трек точно стане хітом та сподобається всім. Те, що він програв на Євробаченні-2021, навчило його брати себе в руки й ставати сильнішим.
Додамо, що виступ Джеймса Ньюмана прокоментував Пірс Морган – відомий британський телеведучий. Він заявив, що Brexit не має стосунку до балів артиста: "Великобританія отримала нулі на конкурсі "Євробачення" не через якусь зловісну помстою за Brexit. Ми отримали нулі, тому що у нас була погана пісня у виконанні поганого співака, який дав поганий виступ. Кінець".
Та Джеймс швидко відреагував на гостре повідомлення ведучого: "Привіт, Пірсе, шкода, що тобі не сподобалась пісня. Принаймні, я не вилетів", – написав співак з ймовірним натяком на звільнення Моргана після скандалу з Меган Маркл.
Успіхи Ньюмана після Євробачення
- Коли в Роттердамі оголосили результати, співак не засмучувався й продовжував демонструвати позитив. І не дарма: мережу зацікавило, чому в Джеймса Ньюмана 0 балів.
- Через це на відео з виступу Великої Британії тепер 2,5 мільйони переглядів, тоді як перегляди роликів інших країн сягали 181 тисячі.
- Також мережею шириться величезна кількість кумедних мемів, що так само підігріває цікавість до Джеймса Ньюмана.
Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Велика Британія Джеймс Ньюман – Embers