22 травня в Роттердамі відбувся грандіозний фінал Євробачення-2021. Переможцями стали Måneskin з Італії, натомість останнє місце дісталося учаснику з Великої Британії – Джеймсу Ньюману.

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Реакція Джеймса Ньюмана на програш

Британський співак висловився у соціальних мережах. Джеймс Ньюман подякував усім, хто його підтримував, слухав композиції та наповнював життя позитивом і любов'ю.

Я хочу зосередитися на позитивних сторонах цього дивного досвіду. Я стояв на сцені й співав перед сотнями мільйонів людей пісню, яку написав і яку люблю,

– поділився артист.

Знаменитість додав, що під час написання пісень він не міг отримати гарантію, що трек точно стане хітом та сподобається всім. Те, що він програв на Євробаченні-2021, навчило його брати себе в руки й ставати сильнішим.

Додамо, що виступ Джеймса Ньюмана прокоментував Пірс Морган – відомий британський телеведучий. Він заявив, що Brexit не має стосунку до балів артиста: "Великобританія отримала нулі на конкурсі "Євробачення" не через якусь зловісну помстою за Brexit. Ми отримали нулі, тому що у нас була погана пісня у виконанні поганого співака, який дав поганий виступ. Кінець".

Та Джеймс швидко відреагував на гостре повідомлення ведучого: "Привіт, Пірсе, шкода, що тобі не сподобалась пісня. Принаймні, я не вилетів", – написав співак з ймовірним натяком на звільнення Моргана після скандалу з Меган Маркл.

Успіхи Ньюмана після Євробачення

Коли в Роттердамі оголосили результати, співак не засмучувався й продовжував демонструвати позитив. І не дарма: мережу зацікавило, чому в Джеймса Ньюмана 0 балів.

Через це на відео з виступу Великої Британії тепер 2,5 мільйони переглядів, тоді як перегляди роликів інших країн сягали 181 тисячі.

Також мережею шириться величезна кількість кумедних мемів, що так само підігріває цікавість до Джеймса Ньюмана.

Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Велика Британія Джеймс Ньюман – Embers