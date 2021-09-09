Продюсер "Танців з зірками" пояснив, чому в першому ефірі не згадали про Чапкіса

Незмінним продюсером "Танців з зірками" залишається Володимир Завадюк. Так, бурхлива реакція глядачів на те, що в першому ефірі проєкту не згадали покійного Григорія Чапкіса, звалилась на нього. Як він це пояснив, читайте нижче.

Продюсери проєкту "Танці з зірками" анонсували, що увесь п'ятий сезон буде присвячений українському хореографу та багаторазовому судді шоу Григорію Чапкісу. Він помер 13 червня 2021 року, а його місце зайняв Максим Чмерковський. Однак, на диво, ефір-відкриття відбувся без згадки про легендарного танцівника.

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Така позиція продюсерів викликала шквал критики в мережі, відповідати на яку взявся Володимир Завадюк. Він запевнив, що на "Танцях з зірками" ще не раз згадають Григорія Чапкіса та його внесок у розвиток українського танцю. Пояснювати, чому цього не зробили в першому ефірі, він не став.

Ми присвячуємо Григорію Миколайовичу сезон і готуємо цілий ефір, натхненний його талантом. Для нас він легенда і символ шоу,

– заявив Володимир Завадюк.

Григорій Чапкіс з сином Грегом / Фото з інстаграму Володимира Завадюка

Варто зауважити, що переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова першою звернула увагу на те, що дебютний ефір пройшов без вшанування пам'яті Григорія Чапкіса.

"В анонсі шоу не раз згадували, що цей сезон присвячений пам'яті легендарного Григорія Чапкіса. У результаті в ефірі навіть не згадали про нього. Могли б і відкрити з пам'яті про нього", – критикувала танцівниця. Її невдоволення підтримали десятки користувачів інстаграму.