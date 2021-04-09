Продюсер Олі Полякової висловився про скандал співачки з Тіною Кароль

Український продюсер Михайло Ясинський нещодавно дав інтерв'ю. У ньому він прокоментував скандал навколо Олі Полякової та Тіни Кароль. На думку чоловіка, було б добре, якби Тіна не реагувала на висловлення колеги.

Відомий український продюсер та засновник української компанії Secret Service Entertainment Agency Михайло Ясинський висловився про скандал навколо Тіни Кароль та Олі Полякової. Зокрема, він відповів на запитання, чи був вдалим піар-хід Тіни після сварки випустити трек "Скандал".

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Михайло Ясинський про піар навколо пісні Кароль

Продюсер Олі Полякової переконаний, що Тіна Кароль не мала реагувати на невдале висловлення колеги щодо "плакальниці на похороні".

"Це були абсолютно непотрібні зусилля, що створили більше токсичності навколо образу, який повинен знаходитися в стороні від подібних речей, від подібних енергій. Тут якби не було жодної реакції на це, була б взагалі ідеальна ситуація. А навіщо розмови, якщо пісня класна? Коли класна пісня, не потрібні ніякі розмови", – вважає Михайло Ясинський.

Він зазначив, що проблеми українського шоу-бізнесу цілком може вирішити пандемія. На думку продюсера, це чудовий час, щоб виховувати зірок, а також їхніх менеджерів.

Інтерв'ю з Михайлом Ясинським: дивіться відео онлайн

Скандал між Олею Поляковою та Тіною Кароль: коротко