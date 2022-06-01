Про відважних матерів, які рятують життя: Alekseev випустив щемливий трек у День захисту дітей

Виконавець Alekseev нещодавно повернувся в Україну зі своєю коханою-росіянкою, і вже потішив фанатів новим синглом. У День захисту дітей він присвятив його матерям, які є найважливішими людьми в житті кожного малюка.

Пісня має назву "Мама", а зйомки кліпу відбувались у Києві – на фоні неба у полі. На кадрах можна побачити не лише Микиту Алєксєєва, а й кадри з переховування матерів з дітьми у час війни Росії з Україною.

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Режисер кліпу Костянтин Гордієнко порівняв часові проміжки, як матері охороняли своїх дітей 100 років тому у вишиванках в час голоду та війн, і зараз – у час жорстокої війни, яку розпочала Росія.

"Мама і є найпершим і найнадійнішим захистом кожної дитини: мама шестирічного Влада з Бучі захищає з небес і дякує йому щоразу, коли він приносить їжу на місце поховання. Тримісячна Кіра разом із мамою Валерією з Одеси так і залишилися нерозлучними на всю вічність і вже там їм нічого не загрожує, а мільйони матерів рятують своїх дітей щодня, як в Україні, так і за її межами", – йдеться в описі до відео Alekseev.

Автором слів стала Ангеліна Буковська.

Пісня "Мама" про кожного з нас, про вдячність найдорожчій у світі людині, про право на дитинство, про світ любові, ніжності і теплоти! Бережімо його…

– написав співак в інстаграмі.

Alekseev – Мама: дивитись відео онлайн

Зазначимо, що 29 травня Alekseev повернувся до Києва. З ним до столиці приїхала його дівчина, учасниця групи "ВІА Гра" Уляна Синецька, яка народилась у Росії. Музикант зізнався, що дуже радий повернутись, і сподівається, що це тепер назавжди.

Війна застала Уляну не в Україні, а в Європі, і до коханого вона приїхала лише на початку травня, а її російське громадянство завдало Alekseev клопоту. Йому довелося ставити Уляну на облік у Службу Безпеки України. Аби уникнути таких проблем у майбутньому, він хоче змінити її громадянство.