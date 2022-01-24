Як поділилась ROXOLANA (справжнє ім'я – Роксолана Сирота), свою пісню GIRLZZZZ вона написала ще на початку осені 2021 року, але з того часу експериментувала з аранжуванням, підбираючи найкраще звучання для композиції.

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ROXOLANA – GIRLZZZZ: дивіться відео онлайн

Ця пісня народилась із фрази Girls just wanna have fun, яку я часто наспівувала під час саундчеків перед виступами, а іноді просто, щоб підбадьорити себе. А потім вирішила написати пісню, яка допоможе віднайти у собі ту дівчину, яка нічого не боїться, яка вільна від тиску соціуму, яка нестримно танцює та вміє радіти життю,

– прокоментувала композицію артистка.

За словами ROXOLANA, трек GIRLZZZZ – про діалог із самою собою. У ній йдеться про те, що дівчина говорить своєму відображенню у дзеркалі, що вона повинна піклуватись про себе, а не зважати на думки та насмішки інших.

"Наша сила – у справжності. Коли нестримно танцюємо – ми справжні. Коли співаємо – ми справжні. Коли турбуємося про себе – ми справжні і сильні", – додала дівчина.

Натхненна піснею "Летіла зозуля"

Загалом пісня із дебютного альбому Ukraine Is написала англійською мовою, але один з куплетів звучить українською. На його створення співачку надихнула народна пісня "Летіла зозуля".

Я неодноразово слухала цю пісню у виконанні Хору імені Верьовки та гурту "Древо". Ця пісня дуже сумна і мені захотілось вкотре поекспериментувати і створити невеликий куплет, який би нагадав про красу народних пісень, але водночас дарував не журбу, а давав усім дівчатам силу та наснагу,

– підсумувала учасниця Нацвідбору Євробачення-2022.



ROXOLANA випустила хіт GIRLZZZZ для Нацвідбору Євробачення / Фото пресслужби

Національний відбір Євробачення-2022 в Україні відбудеться 12 лютого о 19:00 на телеканалі Суспільне. На фінальному концерті виступлять 8 учасників, а саме шоу складатиметься з двох частин.