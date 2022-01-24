Как поделилась ROXOLANA (настоящее имя – Роксолана Сирота), свою песню GIRLZZZ она написала еще в начале осени 2021 года, но с тех пор экспериментировала с аранжировкой, подбирая лучшее звучание для композиции.

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ROXOLANA – GIRLZZZ: смотрите видео онлайн

Эта песня родилась из фразы Girls just wanna have fun, которую я часто напевала во время саундчеков перед выступлениями, а иногда просто, чтобы подбодрить себя. А потом решила написать песню, которая поможет найти в себе ту девушку, которая ничего не боится, которая свободна от давления социума, которая безудержно танцует и умеет радоваться жизни,

– прокомментировала композицию артистка.

По словам ROXOLANA, трек GIRLZZZZ – о диалоге с самой собой. В ней говорится о том, что девушка говорит своему отражению в зеркале, что она должна заботиться о себе, а не обращать внимания на мнения и насмешки других.

"Наша сила – в подлинности. Когда безудержно танцуем – мы настоящие. Когда поем – мы настоящие. Когда беспокоимся о себе – мы настоящие и сильные", - добавила девушка.

Вдохновленная песней "Летіла зозуля"

В целом песня из дебютного альбома Ukraine Is написана на английском языке, но один из куплетов звучит на украинском. На его создание певицу вдохновила народная песня "Летіла зозуля".

Я неоднократно слушала эту песню в исполнении Хора имени Веревки и группы "Древо". Эта песня очень грустная и мне захотелось в который раз поэкспериментировать и создать небольшой куплет, который бы напомнил о красоте народных песен, но в то же время дарил не печаль, а давал всем девушкам силу и воодушевление,

– подытожила участница Нацотбора Евровидения-2022.



ROXOLANA выпустила хит GIRLZZZ для Нацотбора Евровидения / Фото пресс-службы

Национальный отбор Евровидения-2022 в Украине состоится 12 февраля в 19:00 на телеканале "Суспільне". На финальном концерте выступят 8 участников, а само шоу будет состоять из двух частей.