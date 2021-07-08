Перегорнули нову сторінку: у ЗМІ розповіли про що говорили принци Гаррі та Вільям у Лондоні
Джерело:Us Weekly
Тижнем раніше, 1 липня, принц Гаррі та принц Вільям вперше вийшли удвох на публіку, аби відкрити пам'ятник своєї матері Діані в день її народження. Перед цим у братів було багато чвар, але як поділився інсайдер ЗМІ, родичі змогли примиритись.
Уся Велика Британія та світ чекали на вихід принців, особливо після "війн" принца Гаррі та Меган Маркл з королівською родиною. Втім, багато хто не очікував, що все пройде так гладко, а брати матимуть піднесений настрій та багато жартуватимуть між собою.
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Стало відомо, що перед публічним виходом для відкриття пам'ятника на території Кенсингтонського палацу брати обговорили особисті питання. Вони начебто "вийшли на стежку примирення".
Вільям і Гаррі провели ранок перед відкриттям статуї, переглядаючи старі пам'ятні речі, записки Діани. Вони повністю перевернули нову сторінку у своїх відносинах і почали їхнє "зцілення". Всі навколо були в захваті від того, наскільки близькими були брати в той день,
– розповів інсайдер виданню.
Водночас інший інсайдер додав, що дружина принца Вільяма – Кейт Міддлтон теж намагається відновити дружбу з Меган Маркл. Вона найчастіше з усіх королівських родичів телефонує Меган і надсилає їй приємні подарунки у США.
"Кейт більше всіх спілкувалася з Меган з того часу, як народилася Лілібет. Вона шле милі повідомлення і подарунки, сподіваючись поліпшити відносини", – пояснило джерело.
Пам'ятник принцесі Діані, на який дивляться Гаррі і Вільям / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських
До слова Дядько Кейт Міддлтон заявив, що тільки вона може помирити принців Гаррі та Вільяма
Що відомо про "війну" сімей Гаррі та Вільяма
- Напружені стосунки розпочались ще тоді, коли у сім'ї з'явилась Меган Маркл. Вона намагалась змінити тисячолітні традиції, водночас як Кейт їх дотримувалась. Через це у ЗМІ їх часто ставили в один ряд та постійно порівнювали.
- Напруга виросла у час першої вагітності Меган Маркл – жінка вирішила не оголошувати світу про народження первістка одразу після пологів, а приділити цей час собі і дитині. Також вона часто не приїжджала на Різдво у Сандрингем до Єлизавети II та не брала участь у традиційних полюваннях на фазанів.
- На початку 2020 року стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл вирішили відійти від королівських обов'язків та переїхати у США. Королева схвалила рішення внука.
- Вже за океаном Меган Маркл вдруге народила, переживши один викидень, та рідко спілкується з британською сім'єю. Також понад рік часу вона не була на Батьківщині Гаррі, водночас як він прилітав на похорон свого дідуся – принца Філіпа.
- Причиною неприязні сімей стало інтерв'ю Меган та Гаррі для Опри Вінфрі, у якому Маркл зізнавалась, що хотіла вчинити самогубство, відчувала постійний тиск та расизм до себе та сина Арчі.