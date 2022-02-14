Про перший поцілунок з чоловіком і романтику в шлюбі: ексклюзив MamaRika до Дня Валентина

Співачка MamaRika зізналась журналістам 24 каналу, що вони з чоловіком ніколи не святкують День Валентина, як всі пари. Подружжя не робить одне одному сюрпризів, а заздалегідь обговорює подарунки.

MamaRika і Сергій Середа разом уже сім років. За цей час у них кардинально змінився підхід до Дня закоханих. Вони давно забули про валентинки, кульки у формі сердець та інші "ванільні" сюрпризи. Про перший поцілунок в Одесі, подарунки на 14 лютого та романтику в шлюбі артистка розповіла в ексклюзиві 24 каналу.

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MamaRika про святкування Дня Валентина

Давайте чесно, ми не найромантичніша пара у світі, щоб так офіційно святкувати День закоханих і обвішувати одне одного сердечками, кульками. До цього питання ми підходимо практично і проговорюємо заздалегідь, хто який подарунок хоче,

– поділилась MamaRika.

Ба більше, гроші на ці подарунки вони з Сергієм Середою дістають з сімейного бюджету. Так, хтось з них отримує новий гаджет, а хтось – новий кліп, з гумором розповіла нам співачка. Не раз траплялось і таке, що в День святого Валентина подружжя вирушало в романтичну подорож.

"Не те щоб ми не хотіли зробити одне одному сюрприз, просто це прийшло з роками практики й зрілого підходу до питання", – додала MamaRika.

MamaRika з чоловіком Сергієм Середою / Фото з інстаграму співачки

MamaRika про перше побачення з чоловіком

Авторка хіта KAVA вже зізнавалась, що їхнє перше побачення з Сергієм відбулось у грудні 2014 року в його рідній Одесі, але ми розпитали детальніше, як закрутився їхній роман, який привів до зразкового шлюбу.

Як з'ясувалось, MamaRika не одразу зрозуміла, що в Одесу їде на побачення. Все потроху прояснилося тоді, як Сергій Середа зустрів її на вокзалі з квітами та зняв окремий готельний номер.

Я навіть і не зрозуміла, що це було побачення. Але потім мені стало ясно, що Сергій втілював свій "підступний" план, розуміючи, що треба діяти по-гарячому,

– пожартувала співачка.

MamaRika на першому побаченні з Сергієм Середою / Фото з інстаграму співачки

Зірка досі не знає, що розтопило її серце того вікенду – "чи то чари Сергія, чи то зваблюючий морський бриз, чи то все в купі", але ввечері вони вже гуляли за руку та вперше поцілувались.

Зараз я можу впевнено стверджувати: якщо це твоя людина, то немає сенсу щось придумувати і приховувати. Ми відразу зрозуміли, що створені одне для одного,

– зізналась MamaRika.

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MamaRika про романтику в шлюбі

Співачка поділилась з нами, що в них з чоловіком навіть романтичні вечори не такі, як у всіх. Вони не ходять в ресторани, не вечеряють при свічках, а закутуються у ковдру, дивляться серіали та їдять фаст-фуд.

Для нас з Сергієм романтика – це залізти під ковдру і подивитися серіал під якийсь фаст-фуд,

– зізналась артистка.

Крім того, MamaRika додала, що народження сина Давида аж ніяк не погіршило їхні стосунки. Буденні батьківські турботи не затуманили їхні почуття, бо обов'язки щодо сина вони ділять порівну.

"Обов'язки щодо Давида дуже прості: в кого вільні руки – той і робить. Ми на підхваті одне в одного 24/7. Це партнерські стосунки, так ми звикли і так, на наш погляд, по-чесному", – розповіла MamaRika.

MamaRika з чоловіком Сергієм Середою і сином Давидом / Фото з інстаграму співачки