Якщо гуморист Сергій Середа привітав кохану величезним букетом червоних троянд, з яким заявився додому о 1:30 ночі, то MamaRika присвятила йому романтичний допис. У двохвилинному відео артистка показала найзворушливіші моменти їхніх стосунків – від гулянь на весіллі друзів до власної церемонії та народження сина Давида.

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Дякую, що 7 років тому ти притягнув мене в Одесу на наше перше "спонтанне" побачення. Воно триває і досі,

– з гумором написала MamaRika.

В інстаграм-сторіс співачка вперше за сім років стосунків з Середою показала, яким було їхнє перше побачення в Одесі. Судячи з фото, комік запросив зірку в ресторан, де й зізнався у своїх почуттях.

"Сергійович заманив мене в Одесу, і я не мала вибору, як тупо здатися в полон", – пожартувала MamaRika.

MamaRika та Сергій Середа на першому побаченні / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, MamaRika та Сергій Середа таємно одружились у березні 2020 року на безлюдному острові в Таїланді. На церемонію закохані не покликали ані рідних, ані друзів. Можливо тому, що напередодні весілля ледь не розійшлися.

Повний текст публікації MamaRika:

Наші з тобою "Я" вже давно перетворилися на "ми", і з кожним днем я люблю тебе і нашу сім'ю все сильніше.

Стільки слів у голові, що я вперше не можу сформулювати думки… Мабуть, просто залишу це відео тут і скажу дякую, що 7 років тому ти притягнув мене в Одесу на наше перше "спонтанне" побачення. Воно триває і досі.

Твоя Настя.