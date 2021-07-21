Прийняла виклик від Фагота: оголошено третю учасницю нового сезону "Танців з зірками"
Джерело:інстаграм Олександри Заріцької
Уже восени на телеекранах з'явиться новий сезон "Танців з зірками". Конкуренцію Джамалі та Фаготу складе солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Вона стала третьою учасницею популярного талант-проєкту.
28-річна Олександра Заріцька, яка здобула першу популярність на "Голосі країни" та на "Х-факторі, точно знає, як завоювати любов і голоси телеглядачів. Можливо, їй вдасться підкорити не тільки велику сцену, а й паркет "Танців з зірками". Хоча, судячи з промо ролика, на цю авантюру співачка погодилась неохоче.
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Я приймаю #танціззіркамиchallenge від Фагота та кидаю виклик Олексію Суровцеву. Зустрінемось на паркеті "Танців з зірками",
– написала лідерка гурту KAZKA.
Так, четвертим учасником "Танців з зірками" може стати харизматичний актор серіалу "Слід" Олексій Суровцев.
Учасники нового сезону "Танців з зірками"
- Першою учасницею талант-проєкту стала мама двох синів Джамала. Вона показала, як танцює вдома, у гримерці й за лаштунками. Схоже, співачка налаштована на перемогу.
- Артистка передала челендж Фаготу, який також погодився на участь у "Танцях з зірками". Лідер ТНМК вже виходив на паркет 2008 року й готовий "увійти в ту саму воду двічі".