Знаменитий американський гурт OneRepublic виявився у тому списку артистів, які підтримують Україну. Днями музиканти виступили в Торонто, де продемонстрували солідарність з нашим народом.
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OneRepublic підтримали Україну
Під час концерту українка змогла передати синьо-жовтий прапор через натовп до сцени. Лідер колективу Раян Теддер взяв його, підняв й розгорнув його та повісив на мікрофон.
Вперше з лютого відчула себе такою живою і такий зв'язок з людьми. Мій прапор поподорожував трохи і дістався сцени, і я вдячна Раяну Теддеру за підтримку. Я вдячна за цей чарівний досвід і ніколи не забуду, наскільки ви були щирими і зворушливими на сцені,
– поділилась дівчина в інстаграмі.
OneRepublic взяли український прапор: відео
OneRepublic / Фото з інстаграму гурту
Як світові зірки підтримують Україну: останнє
- Американська зірка Дженніфер Лопес виступила на гала-вечорі LuisaViaRoma, що проходив на підтримку України. Завдяки купленим квиткам вдалося виручити близько 8 мільйонів доларів.
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- Співачка Еллі Голдінг відвідала Другий саміт перших леді та джентльменів і поділилась враженнями. "Я була сповнена рішучості бути там особисто, щоб віддати належне хоробрості та стійкості українського народу".