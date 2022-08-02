Знаменитий американський гурт OneRepublic виявився у тому списку артистів, які підтримують Україну. Днями музиканти виступили в Торонто, де продемонстрували солідарність з нашим народом.

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OneRepublic підтримали Україну

Під час концерту українка змогла передати синьо-жовтий прапор через натовп до сцени. Лідер колективу Раян Теддер взяв його, підняв й розгорнув його та повісив на мікрофон.

Вперше з лютого відчула себе такою живою і такий зв'язок з людьми. Мій прапор поподорожував трохи і дістався сцени, і я вдячна Раяну Теддеру за підтримку. Я вдячна за цей чарівний досвід і ніколи не забуду, наскільки ви були щирими і зворушливими на сцені,

– поділилась дівчина в інстаграмі.

OneRepublic взяли український прапор: відео



OneRepublic / Фото з інстаграму гурту

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