Українські знаменитості вирішили підняти бойовий дух захисників. Вони записали відеозвернення, що розчулює до сліз.

Дивіться також Маша Єфросиніна пояснила, чому записує відеозвернення російською: "Не вмію перекладати емоції"

Зірки подякували захисникам

У відео з'явилися українські співачки, акторки – Маша Єфросиніна, Оля Полякова, Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва, Соня Плакидюк, Олена Кравець, Юлія Саніна. Вони звернулися до кожного бійця ЗСУ.

Я знаю, що ти зараз там, у самому пеклі. Знаю, що всі ці дні війни ти захищаєш свою матір, свою дружину, своїх дітей, свою землю, мене. Я знаю, що попереду в тебе страшні бої, що ти втомився, що сам отримав поранення і вже побачив багато смерті й втратив побратимів. Але я хочу, щоб ти знав – твоя донька вчить для тебе віршик і малює малюнки, щоб зустрічати тебе в день перемоги,

– сказали у відео зірки.

"Твій син пишається тобою, та коли бачить, як плаче твоя дружина, обіймає її й стає твоєю кращою копією. Твоя матір молиться за тебе разом з усією країною. Жінки з усього світу мріють познайомитися з тобою, якщо твоє серце не зайняте. Чоловіки зі всього світу питають себе: а чи є в них така відвага, така сила, щоб захистити свою землю. Вся Україна працює в тилу, щоб ти відсував її підтримку. Я хочу обійняти тебе, розцілувала б тебе, молюся за тебе. Тобі так пасує форма, усміхнися прямо зараз. Я вірю в тебе, я пишаюся тобою, я чекаю тебе. Я тримаю тебе за руку, я так вдячна тобі", – додали вони.

Українські зірки подякували ЗСУ:

"Наші захисники! Наші ЗСУ! Ми так вдячні вам за те, що будучи в самому пеклі, ви захищаєте нашу землю й оберігаєте нас. Пишаємось вами! Віримо в вас! Подумки обіймаємо кожного! Молимось за вас всією Україною. І дуже чекаємо вашого повернення додому. Живими, здоровими, і з перемогою", – додали зірки під відео.

Реакція мережі

У коментарях українці також приєднуються до зірок і просять захисників повертатись додому живими: