Судья шоу "Украина имеет талант" и хореограф Евгений Кот рассказал, чем занимается во время войны. После 24 февраля он стал волонтером.

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Евгений Кот занимается волонтерством

Танцор признался, что начал волонтерить с самого начала полномасштабной войны. Он помогал военным, расположенным недалеко от дома.

"С самого начала я начал волонтерить, помогать военным и ТрО, которые были недалеко от моего дома. Они стояли на постах и развернулись возле нас. Мы привозили им с соседями "коктейли Молотова", я отвозил очень много ткани для маскировочных сеток. Потом работал с ребятами-артиллеристами, оказал им помощь в виде всего, чего они просили – одежда, еда, гигиена, – рассказал хореограф.

Заметим, не только Евгений Кот стал волонтером с начала войны. В волонтеры переквалифицировались и другие украинские звезды. О них читайте подробнее в материале.

Впоследствии Евгений Кот с женой вынужден был переехать на запад Украины. Он помогал армии финансово, но не смог сидеть без дела.

Я перешел в организацию процесса, все время получал много запросов от военных – нужно помощь, автомобиль, турникеты, бронежилеты, то, се. Я стал узнавать, как это взять, стал копить деньги. Собрал на первый автомобиль, затем второй, третий, четвертый,

– поделился артист.

Жена Евгения Кота также волонтерит: "Жена очень помогает, особенно деньгами. Со своей командой она вместе с командой создала онлайн-курс "Движение ради жизни". Все деньги с этого курса они перечисляют или на ВСУ, или для приютов или в мой фонд".