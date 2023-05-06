Мережа жартує з принца Гаррі, обличчя якому випадково закрила принцеса Анна: курйозні фото

У Вестмінстерському абатстві у Лондоні пройшла церемонія коронації Чарльза ІІІ. Під час історичної події сталося чимало курйозів. Зокрема, в мережу вже облетіли меми з принцом Гаррі, обличчя якого ледь було видно під час коронації.

Зазначимо, що принц Гаррі пройшов до Вестмінстерського абатства сам, без дружини Меган Маркл. Йому під час церемонії відвели місце в третьому ряду, передає 24 Канал.

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У соцмережах активно обговорюють появу Гаррі на коронації свого батька. Проте особливу увагу шанувальники приділили капелюшку з пір'ям принцеси Анни, яка закривала обличчя Гаррі під час онлайн-трансляції.

У твіттері почали жартувати над нарядом єдиної дочки королеви Єлизавети II, порівнюючи його з образами з фільму Пірати Карибського моря.

Крім того, капелюшок принцеси Анни називали "стратегічною річчю", обраною спеціально для того, щоб "приховати ганьбу Гаррі" після виходу його скандальних мемуарів "Запасний".

Нижче дивіться меми щодо принца Гаррі, якому закрили обличчя:

Зазначимо, що під час коронування Чарльза принц Гаррі сидів у третьому ряду біля Джека Бруксбенка – чоловіка принцеси Євгенії. Там же був і принц Ендрю. Водночас принц Вільям сидів попереду (на першому ряді) в центрі та насолоджувався святкуванням разом зі своєю дружиною Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, що протягом кількох місяців напередодні коронації принц Гаррі та Меган Маркл не розповідали, чи будуть присутні на церемонії. Лише в середині квітня стало відомо, що приїде лише Гаррі. Раніше у пресі обговорювали вимоги, які Гаррі та Меган висунули монаршій родині. Схоже, що їм так і не вдалося порозумітися.

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