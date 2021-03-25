Принцеса Євгенія зворушила мережу новим фото з маленьким сином

Онука королеви Єлизавети II принцеса Євгенія нещодавно стала мамою вперше. Вона поділилась новим зворушливим кадром із чоловіком та маленьким сином після дня її народження.

Принцеса Євгенія, на відміну від інших королівських осіб, особисто веде інстаграм та частіше публікує там дописи. Днями вона оприлюднила нові чарівні кадри із сім'єю.

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Нові фото принцеси Євгенії з малюком

Онука королеви показала зворушливу фотосесію, яка проходила на подвір'ї. Євгенія та Джек Бруксбенк позували біля дерева, проникливо дивлячись одне одному у вічі. Чоловік ніжно обійняв кохану, а вона на руках тримала маленького Августа. Малюка принцеса одягнула у світле вбрання, а ззаду на светрику було вишито ім'я хлопчика.

Принцеса Євгенія натомість приміряла темну сукню з принтом. Вона зібрала волосся у низький елегантний пучок та доповнила зачіску обручем із квітами. Принцеса не робила макіяж, продемонструвавши природню красу. Джек Бруксбенк був одягнений у білосніжну класичну сорочку.

Дякую за любов до дня народження вчора. Я отримала найкращий подарунок, про який могла попросити!

– написала принцеса під фото, яке опублікувала після її 31-річчя.



Сім'я принцеси Євгенії / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

Принцеса поділилась й іншим кадром, що розчулив мережу. Вона показала фото сина, який притулився до батькового плеча. На фото було видно тільки його очі.



Син принцеси Євгенії / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія стала мамою