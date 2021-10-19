Принцеса Євгенія здійснила світський вихід у темному вбранні

Онука Єлизавети II повертається до активної роботи після народження первістка. Днями вона здійснила самостійний вихід у світ. Принцеса Євгенія відвідала лікарню та поспілкувалась з представниками благодійної організації.

Онука Єлизавети II принцеса Євгенія відвідала відділення Askew Ward – психічного здоров'я однієї з лікарень Лондона. Там вона спілкувалась з представниками благодійної організації Hospital Rooms.

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Hospital Rooms співпрацюють з художниками, які, своєю чергою, займаються розфарбовуванням стін у палатах лікарень. Митці створюють на стінах закладів такі малюнки, що підіймають настрій людям з психічними захворюваннями. Так вони не дивляться на білі стіни, а мають можливість споглядати твори мистецтва.



Принцеса Євгенія відвідала лікарню / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

Вихід принцеси Євгенії

Цього разу онука королеви була без чоловіка чи сина. Разом з працівниками лікарні та представниками благодійної організації вона переглядала картини, що нафарбовані на стінах.

Для нового світського виходу принцеса Євгенія обрала чорно-білу смугасту кофтинку, поверх якої одягнула темно-синю сукню без рукавів довжини міді, але з глибоким V-подібним вирізом на грудях і невеликим вирізом до коліна.

Донька принца Ендрю поєднала вбрання з білими кросівками. Вона розпустила волосся й вклала його легкими хвильками. Загалом образ принцеси був лаконічним та стриманим.



Принцеса Євгенія відвідала лікарню / Фото з інстаграму принцеси Євгенії



Принцеса Євгенія відвідала лікарню / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

Зазначимо, це вже 5 світський вихід принцеси Євгенії у світ. Вона не часто з'являється на заходах, адже виховує 8-місячного сина Августа.

Раніше принцеса Євгенія з'являлась на офіційному благодійному вечорі разом з чоловіком Джеком Бруксбенком. Подружжя позувало перед фотографами на заході Horan & Rose Show: Modest.

Текст публікації принцеси Євгенії

Сьогодні вранці я побувала у відділенні психічного здоров’я лікарні Хаммерсміт та лікарні Фулхема, щоб побачити на практиці роботу благодійної організації Hospital Rooms.

Hospital Rooms тісно співпрацюють з працівниками лікарні, щоб внести мистецтво в такі простори, як палати Askew, щоб забезпечити таке необхідне світло в темну хвилину. ⁣

Благодійна організація співпрацює з художниками, які відвідують лікарняні палати, щоб намалювати на стінах твори мистецтва, познайомитися з людьми і, врешті-решт, залишити щось позитивне для тих, хто бореться з проблемами психічного здоров’я.

Надихало сьогодні зустріти всіх причетних. Ви можете дізнатися більше про дивовижну роботу Hospital Rooms на їхній сторінці. ⁣