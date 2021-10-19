Онука Єлизавети II принцеса Євгенія відвідала відділення Askew Ward – психічного здоров'я однієї з лікарень Лондона. Там вона спілкувалась з представниками благодійної організації Hospital Rooms.
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Hospital Rooms співпрацюють з художниками, які, своєю чергою, займаються розфарбовуванням стін у палатах лікарень. Митці створюють на стінах закладів такі малюнки, що підіймають настрій людям з психічними захворюваннями. Так вони не дивляться на білі стіни, а мають можливість споглядати твори мистецтва.
Принцеса Євгенія відвідала лікарню / Фото з інстаграму принцеси Євгенії
Вихід принцеси Євгенії
Цього разу онука королеви була без чоловіка чи сина. Разом з працівниками лікарні та представниками благодійної організації вона переглядала картини, що нафарбовані на стінах.
Для нового світського виходу принцеса Євгенія обрала чорно-білу смугасту кофтинку, поверх якої одягнула темно-синю сукню без рукавів довжини міді, але з глибоким V-подібним вирізом на грудях і невеликим вирізом до коліна.
Донька принца Ендрю поєднала вбрання з білими кросівками. Вона розпустила волосся й вклала його легкими хвильками. Загалом образ принцеси був лаконічним та стриманим.
Принцеса Євгенія відвідала лікарню / Фото з інстаграму принцеси Євгенії
Принцеса Євгенія відвідала лікарню / Фото з інстаграму принцеси Євгенії
Зазначимо, це вже 5 світський вихід принцеси Євгенії у світ. Вона не часто з'являється на заходах, адже виховує 8-місячного сина Августа.
Раніше принцеса Євгенія з'являлась на офіційному благодійному вечорі разом з чоловіком Джеком Бруксбенком. Подружжя позувало перед фотографами на заході Horan & Rose Show: Modest.