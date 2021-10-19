Внучка Елизаветы II принцесса Евгения посетила отделение Askew Ward – психического здоровья одной из больниц Лондона. Там она общалась с представителями благотворительной организации Hospital Rooms.

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Hospital Rooms сотрудничают с художниками, которые, в свою очередь, занимаются разрисовыванием стен в палатах больниц. Художники создают на стенах заведений такие рисунки, которые поднимают настроение людям с психическими заболеваниями. Так, они не смотрят на белые стены, а имеют возможность созерцать произведения искусства.



Принцесса Евгения посетила больницу / Фото из инстаграма принцессы Евгении

Выход принцессы Евгении

На этот раз внучка королевы была без мужа или сына. Вместе с сотрудниками больницы и представителями благотворительной организации она просматривала картины, нарисованные на стенах.

Для нового светского выхода принцесса Евгения выбрала черно-белую полосатую кофточку, поверх которой надела темно-синее платье без рукавов длины миди, но с глубоким V-образным вырезом на груди и небольшим вырезом до колена.

Дочь принца Эндрю соединила наряд с белыми кроссовками. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами. В целом образ принцессы был лаконичным и сдержанным.



Принцесса Евгения посетила больницу / Фото из инстаграма принцессы Евгении



Принцесса Евгения посетила больницу / Фото из инстаграма принцессы Евгении

Отметим, это уже 5 светский выход принцессы Евгении в свет. Она не часто появляется на мероприятиях, ведь воспитывает 8-месячного сына Августа.

Ранее принцесса Евгения появлялась на официальном благотворительном вечере вместе с мужем Джеком Бруксбэнком. Супруги позировали перед фотографами на мероприятии Horan & Rose Show: Modest.

Текст публикации принцессы Евгении

Сегодня утром я побывала в отделении психического здоровья больницы Хаммерсмит и больницы Фулхэма, чтобы увидеть на практике работу благотворительной организации Hospital Rooms.

Hospital Rooms тесно сотрудничают с работниками больницы, чтобы внести искусство в такие пространства, как палаты Askew, чтобы обеспечить столь необходимый свет в темную минуту. ⁣

Благотворительная организация сотрудничает с художниками, которые посещают больничные палаты, чтобы нарисовать на стенах произведения искусства, познакомиться с людьми и, в конце концов, оставить что-то положительное для тех, кто борется с проблемами психического здоровья.

Вдохновляло сегодня встретить всех причастных. Вы можете узнать больше об удивительной работу Hospital Rooms на их странице. ⁣