Принцеса Євгенія зачарувала мережу весняним фото з чоловіком та сином

Онука королеви Єлизавети II принцеса Євгенія поділилась новим весняним фото з прихильниками. Вона показала чоловіка та сина на тлі величезного дерева, а також привітала з Пасхою.

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк стали батьками майже 2 місяці тому, 9 лютого. На відміну від інших королівських осіб, Її Королівська Високість має особистий акаунт в інстаграмі, тому часто ділиться там чарівними фото малюка.

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Нове фото принцеси Євгенії з сім'єю

Королівське подружжя зробило світлину на тлі величезного квітучого дерева. Тому поряд з ним принцеса та Джек Бруксбенк з малюком Августом постали на кадрі зовсім крихітними.

Принцеса Євгенія позувала перед камерою у чорній футболці та синій плісированій спідниці довжини максі. Чоловік ніжно обійняв її, тримаючи також на руках у спеціальному рюкзаку-переносці маленького сина. Молода сім'я щиро усміхалась.

У підписі до фото Її Королівська Високість привітала шанувальників з Пасхою: "Бажаємо кожному щасливого Великодня та квітучої весни".



Принцеса Євгенія з сім'єю / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія стала мамою