Принцеса Євгенія вперше показала новонародженого сина і оголосила його ім'я: зворушливі фото

9 лютого онука королеви Єлизавети принцеса Євгенія народила сина. За майже два тижні після пологів вона наважилася показати первістка світу та оголосити його ім'я. Малюка назвали Августом Філіпом Хоуком Бруксбенком.

Королівська сім'я одразу ж після пологів принцеси Євгенії оголосила про народження нащадка, а от його ім'я довго тримала в секреті. Тепер відомо, що Її Королівська Високість та пан Джек Бруксбенк стали батьками сина Августа Філіпа Хоука Бруксбенка.

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Перше фото сина принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка

Цю милу сімейну світлину зробила акушерка під час домашнього візиту. На фото новоспечена матуся постала в білій сукні вільного крою та пальті пудрового кольору. Волосся вона вклала в легкі локони та одягла оксамитовий обруч жовтогарячого кольору.

Новонародженого сина на руках тримав батько Джек Бруксбенк. Малюку одягли синю шапочку та закутали в покривалець в тон. Під час зйомки він солодко спав.

Подружжя було зворушене добрими побажаннями, які вони отримали з приводу народження першої дитини, і із задоволенням ділиться цією першою сімейною фотографією,

– йдеться в дописі.

На офіційній сторінці в інстаграмі принцеса Євгенія опублікувала ще кілька зворушливих фото з новонародженим сином, показавши його обличчя зблизька. Вона особисто подякувала всім, хто привітав їхню сім'ю з поповненням.

Ми хотіли познайомити вас з Августом Філіпом Хоуком Бруксбенком⁣. Дякую за таку кількість чудових повідомлень. Наші серця сповнені любов'ю до цього малюка, яку не можна передати словами,

– поділилась принцеса Євгенія.

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Що відомо про пологи принцеси Євгенії

Онука королеви Єлизавети ІІ народила сина в лікарні Портленда 9 лютого. Чоловік-бізнесмен Джек Бруксбенк був присутній під час пологів. Відомо, що хлопчик з'явився на світ з вагою 3,6 кілограма.