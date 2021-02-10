Онучка Єлизавети II принцеса Євгенія 9 лютого вперше стала мамою. Жінка народила сина, проте його імені ще не розкрила. Втім, 19 років тому королівську сім'ю у цей день сколихнула інша, проте сумна новина – смерть принцеси Маргарет, рідної сестри королеви. Відтак, правнук Єлизавети II народився у річницю смерті її сестри.

Тепер важливий для сім'ї день наповнився іншими фарбами та вдихнув нове життя у монаршій сім'ї.

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Принцеса Євгенія стала мамою

Пологи спадкоємиці престолу відбулись у лікарні Портленда. На пологах дружини був присутній її чоловік Джек Бруксбенк. Представники королівської сім'ї, а також принц Чарльз з Каміллою вже привітали щасливу молоду сім'ю із поповненням.

Але у 2002 році день 9 лютого був сповнений смутку та горя. Принцеса Маргарет, яка була єдиною та молодшою сестрою Єлизавети II, померла у віці 71 року. Тоді ж вона покинула світ через перенесений інсульт.

Що відомо про принцесу Маргарет?

Життя принцеси було сповнене багатьох карколомних та переломних моментів: вона любила гучні вечірки, сигарети, компанії друзів та легко заводила романи з чоловіками. Один з них повинен був завершитись шлюбом – вона закохалась у капітана Пітера Таунсенда. Втім, одруженню не судилось бути, оскільки чоловік був розлученим і мав дітей, а узаконювати стосунки членам королівської родини у таких випадках на той час забороняла англіканська церква. Згодом жінка одружилась із фотографом Ентоні Армстронг-Джонсом та народила від нього двох дітей: Девіда та Сару. Втім, після 18 років спільного шлюбу пара розлучилась.

Після цього принцеса Маргарет стала справжньою мішенню для папараці, проте все ще була бажаною особою на різноманітних офіційних подіях та світських вечірках. Як і в молодості, так і в зрілому віці жінка вражала красою та елегантністю.