Молодые родители принцесса Евгения и Джек Бруксбенк должны были бы окрестить сына Августа в часовне Всех Святых в Большом Виндзорском парке, где в прошлом году тайно поженилась принцесса Беатрис. Накануне 10 июля одному из гостей сообщили, что он должен самоизолироваться.

К теме Принцесса Евгения показала прогулку с 4-месячным сыном: фото из Грин-парка в Лондоне

На таинство крещения супруги пригласили королеву Елизавету II, беременную принцессу Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци. После торжеств принцесса Евгения хотела собрать близких на вечеринку в Королевской Ложе, где живут ее родители. На праздник планировали позвать не более 30 человек.

Никто не смог собраться. Они отменяли церемонию и прием после нее,

– говорится в источнике.

Сейчас Букингемский дворец не комментирует ситуацию, поэтому остается лишь догадываться, выбрали ли принцесса Евгения и Джек Бруксбенк новую дату для крещения пятимесячного Августа.

Напомним, недавно на самоизоляции оказалась Кейт Миддлтон, которая контактировала с больным COVID-19 на Уимблдонском турнире по теннису. Однако 10 июля она вернулась к исполнению королевских обязанностей и появилась на финальном матче. Поэтому неизвестно, была ли она той самой гостьей, из-за которой принцессе Евгении пришлось отложить крещение сына.