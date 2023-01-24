Принцеса Євгенія чекає на другу дитину: зворушливе фото
Джерело:принцеса Євгенія
Внучка покійної королеви Єлизавети II, принцеса Євгенія, повідомила радісну звістку. Жінка очікує на другу дитину, у неї вже є 1-річний син Август Філіп від Джека Бруксбенка.
Принцеса Євгенія на відміну від інших членів королівської родини веде публічний інстаграм-профіль, де й повідомила про майбутні пологи. За її словами, другу дитину вона народить влітку.
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На оприлюдненому фото щаслива та усміхнена Євгенія дивиться на свого майже 2-річного сина Августа, поки він цілує та обіймає животик матусі. Сімейне фото принцеса зробила біля сімейного іподрому.
Ми так раді повідомити, що цього літа у нашій родині буде поповнення,
– написала принцеса, зазначивши, що знімок зробив її чоловік Джек.
Принцеса Євгенія вдруге стане мамою / Фото з інстаграму принцеси
У коментарях прихильники британської монархії одразу почали вітати сім'ю з майбутнім поповненням. Наразі невідомо, хто народиться – хлопчик чи дівчинка. Втім, слід зазначити, що малюк займе 13-те місце у черзі на трон.
Що відомо про особисте життя принцеси Євгенії
- Принцеса Євгенія одружилась з бізнесменом Джеком Бруксбенком 12 жовтня 2018 року – через 5 місяців після пишного весілля Меган Маркл і принца Гаррі. Урочиста церемонія одруження відбулась у каплиці Святого Георгія за присутності усієї королівської сім'ї та запрошених гостей.
- Через 2 роки, у вересні 2020 року, жінка сповістила про свою першу вагітність. А 9 лютого 2021-го у лікарні Портленда у Великій Британії принцеса Євгенія народила свого первістка. Молоді батьки назвали свого сина Августом Філіпом Гоуком Бруксбенком. Друге ім'я присвятили дідусю Євгенії – принцу Філіпу.
- У червні 2022 року, під час святкування платинового ювілею правління Єлизавети II, Євгенія вперше показала обличчя свого сина.
Джек Бруксбенк та син Август у червні 2022 року / Фото з інстаграму принцеси