Еще в июне дочь скандально известного принца Эндрю Евгения показала лицо сына Августа. Тогда ему не было и полтора года. К своему второму дню рождению мальчик заметно подрос и покорил сеть сходством с кузенами – принцем Арчи и принцессой Лилибет, которых родила Меган Маркл.

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Видео, где сын принцессы Евгении похож на детей Гарри

Внучка Елизаветы II показала сына со спины, когда прогуливалась с ним по парку. Он даже выполнил несколько танцевальных движений, когда заметил, что его снимают. За сутки это беззаботное видео просмотрели почти 140 тысяч пользователей инстаграма.

Поздравляем нашего мальчика Оги со вторым днем рождения. Ты самая большая радость в мире. Продолжай танцевать и улыбаться, мой ангел,

– поздравила принцесса Евгения.

Милый ролик собрал почти 3 тысячи комментариев, и едва ли не в каждом из них писали, что 2-летний Август – это копия детей принца Гарри – 3-летнего Арчи и 1-летней Лилибет:

"Ой, он похож на Лилибет";

"Похож на сына Гарри Арчи";

"Такое же лицо, как у принцессы Лилибет";

"Он Виндзор, похожий на Гарри и Лилибет";

"У него и Арчи есть нечто похожее";

"Он и его двоюродный брат Арчи похожи друг на друга";

"Это ребенок Меган и Гарри?"

"Он похож на Арчи... Гарри и Меган использовали его как Арчи?"

Напомним, о второй беременности принцесса Евгения объявила только в январе 2023 года. Она опубликовала фото, на котором Оги, как она ласково называет сына, целует ее в живот, и написала, что летом у них будет пополнение.