У сукні та хустці з метеликами: королева Ранія зачарувала стильним образом – фото
Королева Йорданії поділилася новою світлиною. Вона продемонструвала стильний вихід у світло-сірій хустці з метеликами та вкотре зачарувала красою.
Джерело:інстаграм королеви Ранії
Королева Ранія оприлюднила світлину, на якій зображена поруч із чоловіком — королем Йорданії Абдаллою II та їхнім сином — принцом Хусейном ібн Абдаллою.
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Стильний look королеви Ранії
Її Величність постала перед камерою у темно-синій сукні довжини міді. Вбрання мало коричневу облямівку, що додавало йому особливого шарму. Такий look Ранія поєднала з коричневими шкіряними туфлями на підборах.
На плечі королева Йорданії накинула світло-сіру хустку з зображенням метеликів. В руці вишукана Її Величність тримала телефон. Її образ доповнювали численні аксесуари: браслет, годинник, каблучки, сережки.
Волосся Ранія вклала в елегантні локони та забрала назад. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж в коричневих відтінках.
Стильний look королеви Ранії / Фото з інстаграму королеви Ранії
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