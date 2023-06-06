Про народження своєї з чоловіком Джеком Бруксбенком дитини Євгенія оголосила в Instagram, опублікувавши перше фото. Виявилося, що вона стала мамою вдруге ще тиждень тому.

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Як назвали хлопчика

Принцеса Євгенія пояснила, що хлопчика назвали Ернест. Водночас друге і третє імена малюк отримав на честь діда, прадіда і прапрапрадіда.

Ми з Джеком хотіли поділитися новиною про те, що наш маленький хлопчик, Ернест Джордж Ронні Бруксбенк народився 30 травня о 8:49 із вагою 7 фунтів 1 унція (3200 грамів),

– написала вона.



Принцеса Євгенія народила другого сина / Фото з її інстаграму

Племінниця короля Чарльза також додала, що її старшому синові, 2-річному Августу, дуже подобається бути старшим братом. Вона показала фото, як ніжно її син торкається молодшого брата, поки той спить.



Син принцеси Євгенії / Фото з її інстаграму

У коментарях всі підписники та знайомі зраділи за Євгенію. Вони одразу почали вітати принцесу та побажали хлопчику міцного здоров'я.

Додамо, що новонароджений Ернест став 13-м у лінії спадкування британського престолу одразу після старшого брата. Ернест також є першим із правнуків королеви Єлизавети, який народився після її смерті у вересні 2022 року.

Як і казала мама принцеси, Сара Йоркська, народила Євгенія наприкінці травня, як і було заплановано за терміном. Додамо, що у Євгенії та Джека тепер двоє синів. Первісток пари – Август – народився у вересні 2021 року. Принцеса рідко показує хлопчика на публіці. Але в лютому вона привітала Августа з днем народження й показала кадри з малюком у зворушливому відео. Фани побачили, як син принцеси схожий на принца Гаррі.

Нагадаємо, про другу вагітність принцеса Євгенія оголосила лише в січні 2023 року. Вона опублікувала фото, на якому Огі, як вона лагідно називає сина, цілує її у живіт, і написала, що влітку в них буде поповнення.