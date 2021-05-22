Принцеса Беатріс вперше з'явилась на публіці після оголошення про вагітність

Нещодавно Букінгемський палац сповістив про вагітність онуки королеви Єлизавети II принцеси Беатріс. Тому тепер вона може не приховувати вагітний животик та виходити у світ.

У четвер, 20 травня, принцесу Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці журналісти помітили на вулицях Лондона. Подружжя вирушило на весняну прогулянку.

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Принцеса Беатріс з'явилась на публіці

Майбутня матуся вийшла у світ в обтислій яскраво-рожевій мінісукні з поясом, що підкреслювала вагітний животик. Очевидно, принцеса Беатріс зовсім не планує приховувати свій стан від публіки.

Зверху онука Єлизавети II накинула чорний жакет з блискучими сріблястими смужками. Образ доповнювала невелика сумочка в тон. Принцеса зробила неакуратний пучок й постала без макіяжу, але виглядала дуже щасливою, як і її чоловік.

Принцеса Беатріс стане мамою

Зараз онука королеви готується до народження первістка. Дитина має з'явитися на світ приблизно восени цього року.

Подружжя принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці вже мають досвід виховання дітей. Адже в бізнесмена є 5-річний син Крістофер від попередніх стосунків. Беатріс знайшла з хлопчиком спільну мову.

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