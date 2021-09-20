Принцеса Беатріс народила доньку: як вітає королівська сім'я

У суботу, 18 вересня, 33-річна принцеса Беатріс народила доньку, хоч пологи планували на жовтень. Первісток онуки Її Величності з'явився на світ в одній з лондонських лікарень. Поки молоді батьки звикають до нового статусу, королівська сім'я вітає з поповненням.

Королева Єлизавета ІІ

Першою принцесу Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці привітала королева Єлизавета ІІ. На офіційній сторінці Букінгемського палацу в інстаграмі не просто повідомили про народження дівчинки, а й розкрили деталі її появи на світ.

Важливо Принцеса Беатріс вперше стала мамою

Так, стало відомо, що онука Її Величності народжувала в лондонській лікарні Челсі й Вестмінстера. Вага крихітки – 2 кілограми 700 грамів. Як принцеса Беатріс, так і її донька почувається добре.

Бабуся й дідусь новонародженої дитини та прабабуся були проінформовані й захоплені новиною. Сім'я хоче подякувати всьому персоналу лікарні за неймовірну турботу,

– йдеться в публікації.

Представники Букінгемського палацу додали, що принцеса Беатріс нібито з нетерпінням чекає знайомства доньки з її старшим братом Крістофером Вулфом – сином Едоардо Мапеллі Моцці від попереднього шлюбу з архітекторкою.

Принцеса Беатріс з чоловіком / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц Чарльз і герцогиня Камілла

у принцеси Беатріс чудові стосунки з пасинком, у ролі мачухи вона почувається комфортно. На карантині вони перечитали всі книги-лауреати книжкового Оскара-2020.

"Вітаємо принцесу Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці з народженням їхньої доньки", – лаконічно привітали племінницю принц Чарльз і герцогиня Камілла. Зворушливі слова вони розмістили в інстаграм-сторіс Кларенс-гаус.

Принц Чарльз і герцогиня Камілла привітали Беатріс з народженням доньки / Фото з інстаграм-сторіс Кларенс-гаус

Принцеса Євгенія

Молодша на два роки сестра принцеси Беатріс також привітала сім'ю з поповненням. У своєму інстаграм-блозі вона розповіла, що вже бачила фото новонародженої племінниці, й зізналась, що безмежно її любить.

Вітаємо з вашим новим ангелом. Я не можу дочекатися зустрічі з нею, і я так пишаюся тобою. Нам буде так весело спостерігати, як ростуть наші діти,

– написала принцеса Євгенія.

що сама принцеса Євгенія вперше стала мамою на початку лютого – народила сина Августа, якому зараз сім місяців. Відтак діти рідних сестер будуть дорослішати разом.

Принцеса Беатріс з чоловіком / Фото з інстаграму принцеси Євгенії