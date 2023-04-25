Шепотілися та сміялися: принца Гаррі та Меган Маркл помітили на баскетбольному матчі

Принц Гаррі та Меган Маркл рідко з’являються на публіці. Проте днями королівське подружжя відвідало баскетбольний матч в Лос-Анджелесі, де їх "спіймали" папараці.

Герцог і герцогиня Сассекські сиділи в ложі на стадіоні, багато сміялися та шепотіли між собою. Нещодавно принца Вільяма помітили разом із сином Джорджем на футбольному матчі.

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Пара весело проводила час разом, поки їх не "спіймали". На матч Меган Маркл одягнула ніжно-рожевий костюм – блейзер та шорти від американського бренду Staud, який вона доповнила клатчем Prada та туфлями на шпильках. Принц Гаррі обрав білу футболку та чорну кофту.

Принц Гаррі та Меган Маркл на баскетбольному матчі / Фото з соцмереж

Цікаво, що коли королівську пару показали на великому екрані під час матчу, Меган Маркл ухилилася від спроби чоловіка її поцілувати і привітала глядачів, помахавши рукою.

Додамо, що вже наступного тижня молодший син короля Чарльза принц Гаррі відправиться на коронацію свого батька, в той час як Меган Маркл залишиться вдома в Каліфорнії з дітьми, адже в день коронації Арчі святкуватиме свій четвертий день народження. Коронація короля Чарльза відбудеться в суботу, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Раніше у пресі обговорювали вимоги, які Гаррі та Меган висунули монаршій родині. Пара нібито вимагала додати до списку запрошених дітей та хотіла відсвяткувати день народження Арчі й теж бути на балконі з сім'єю.