Впродовж десятиліть 72-річний принц Чарльз є захисником навколишнього середовища. Слідом за своєю заміською резиденцією Хайгроув син королеви Єлизавети ІІ переводить на органічні методи господарювання Сандрінгемський маєток. Саме в цьому будинку в Норфолку королівська сім'я традиційно збирається на Різдво.

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Як йдеться в джерелі, за останній рік відомий фотограф Саймон Бак здійснив кілька десятків поїздок до Сандрінгемського маєтку, аби зафіксувати зміни, які відбуваються з ініціативи принца Уельського. Під час одного з візитів йому вдалося сфотографувати Чарльза за роботою в королівському саду.

На нових світлинах спадкоємець британського престолу власноруч доглядає живопліт. Він зображений у широких штанах, старій картатій куртці, кепці, робочих рукавицях і захисних окулярах. Його одяг брудний і подертий. Таким принца Чарльза світова публіка побачила чи не вперше.

Принц Чарльз за роботою в саду / Фото Country Life

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У новому інтерв'ю принц Чарльз наголосив, що система індустріального сільського господарства катастрофічно впливає на родючість грунту, біорізноманіття, тварин і людей. Тому він прагне "взаємодіяти з природою, а не працювати проти неї".

Принц Чарльз на обкладинці журналу / Фото Country Life