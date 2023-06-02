Нагадаємо, що наречена Раджва Аль Саїф родом із Саудівської Аравії. Минулого тижня в Йорданії влаштували на її честь свято, на якому королева Ранія розчулила зворушливою промовою.

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Принц Йорданії влаштував пишне весілля

Наречений і наречена прибули в королівський палац на церемонію на автомобілі Rolls-Royce Phantom V 1968 року випуску. Він був виготовлений на замовлення для покійної королеви, прабабусі наслідного принца.



Принц Хусейн з нареченою прибули на весілля / Фото з інстаграму королеви Ранії

На самій церемонії Раджа з’явилася у розкішній сукні від дизайнера Елі Сааба, яка мала довгий шлейф, розшитим квітами. Образ доповнила діамантова тіара.

Цікаво, що до вівтаря наречену вів її зять, молодший брат Хесуйна – принц Хашем ібн Абдалла. Цей зворушливий момент вже розлетівся соцмережами.

Королева Ранія прибула на весілля сина під рукою принца Фейсала. Згодом її супроводжував її чоловік. Для події вона обрала чорну приталену сукню з золотими вставками на шиї та рукавах.



Королева Ранія на весіллі сина / Фото з інстаграму королеви Ранії

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Важливі гості на весіллі

Весілля відбулося за мусульманськими традиціями, а зустрічали гостей батьки нареченого — король Абдалла II та королева Ранія. Королівська сім'я Йорданії організувала урочистий прийом на 1700 персон.

Серед гостей на весіллі можна було помітити високопоставлених осіб. Зокрема, відвідали подію і принц Вільям та Кейт Міддлтон. Принцеса обрала дуже гарний образ – довгу ніжно-рожеву сукню з візерунками та масивні сережки. Волосся Кейт було підкручене та гарно вкладене.



Кейт Міддлтон і принц Вільям на весіллі в Йорданії / Фото з соцмереж

Також була королева Нідерландів Максима, принцеса Беатріс, принцеса Єлизавета, герцогиня Брабантська та король Бельгії Філіпп.

Помітили на весіллі і першу леді США Джилл Байден та її дочка Ешлі Байден. Дружина Байдена одягнула довгу блідо-рожеву атласну сукню з вирізом в районі декольте, а її дочка обрала чорну сукню.



Джилл Байден з дочкою на весіллі в Йорданії / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що в березні цього року вийшла заміж старша дочка короля Йорданії, 26-річна принцеса Іман. Вона одружилася з венесуельський бізнесменом Джиммі Терміотісом.