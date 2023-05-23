Нагадаємо, що принц Хусейн заручений з уродженкою Саудівської Аравії Раджвою Аль-Саїф, обом по 28 років. Весілля заплановане на 1 червня.

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Хусейн і Раджва одружаться в Йорданії в палаці Захран в Аммані. Проте святкування розпочалося вже цього тижня.

Королева Ранія поділилася кількома фотографіями в Instagram з передвесільної вечірки. Це було свято для нареченої. "Жодне святкування не було б повним без нашої йорданської сім’ї. Вшановуємо нашу прекрасну Раджву!", – написала вона.



Королева Ранія з майбутньою невісткою Раджвою / Фото з її інстаграму

Королева пояснила, що, як і будь-яка мати, завжди мріяла про весілля сина, наслідного принца Аль Хусейна.

Для цього урочистого святкування Королева Ранія обрала неймовірної краси блакитну сукню з візерунками. Серед прикрас були лише сережки та каблучки.

Водночас Раджва була одягнена у вишукану біло-золоту сукню, розроблену саудівським дизайнером Хонайдою Серафі.



Майбутня невістка королеви Ранії на святкуванні / Фото з її інстаграму

Ранія також зворушила емоційною промовою на передсвяткуванні його весіллям. Що саме вона сказала – залишилося в секреті, проте на світлині видно, що наречена від її слів заплакала.



Королева Ранія розчулила промовою / Фото з її інстаграму

Королева назвала свою невістку Раджву "наймилішою та найкрасивішою майбутньою нареченою", додавши, що вона така ж дорога для неї, як і її дочки, принцеси Іман і Сальма.

Вітаючи своїх гостей, королева Ранія сказала: "Я така щаслива, що ви всі можете бути тут, щоб відсвяткувати з нами". Серед запрошених було кілька принцес, у тому числі принцеса Іман бінт Абдулла II і принцеса Сальма бінт Абдулла II, а також члени сім'ї Альсейф і жінки з усього королівства.

Вечірка включала традиційні йорданські та саудівські пісні місцевих артистів.



Королева Ранія на святкуванні / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що у серпні стало відомо, що 28-річний Хусейн збирається одружитися з Раджвою. Церемонія заручин пройшла у сімейному будинку нареченої.

До слова, старша дочка короля Йорданії, 26-річна принцеса Іман у березні цього року вийшла заміж за венесуельського бізнесмена Джиммі Терміотіса. Наречена вразила публіку білою сукнею від Dior.