Напомним, что невеста Раджва Аль Саиф родом из Саудовской Аравии. На прошлой неделе в Иордании устроили в ее честь праздник, на котором королева Рания умилила трогательной речью.

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Принц Иордании устроил пышную свадьбу

Жених и невеста прибыли в королевский дворец на церемонию на автомобиле Rolls-Royce Phantom V 1968 года выпуска. Он был изготовлен по заказу для покойной королевы, прабабушки наследного принца.



Принц Хусейн с невестой прибыли на свадьбу / Фото с инстаграммы королевы Рании

На самой церемонии Раджа появилась в роскошном платье от дизайнера Эли Сааба, у которой был длинный шлейф, расшитый цветами. Образ дополнила бриллиантовая тиара.

Интересно, что к алтарю невесту вел ее зять, младший брат Хесуйна – принц Хашем ибн Абдалла. Этот трогательный момент уже разлетелся соцсетями.

Королева Рания прибыла на свадьбу сына под рукой принца Фейсала. Впоследствии ее сопровождал ее муж. Для события она выбрала черное приталенное платье с золотыми вставками на шее и рукавах.



Королева Рания на свадьбе сына / Фото с инстаграммы королевы Рании

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Важные гости на свадьбе

Свадьба состоялась по мусульманским традициям, а встречали гостей родители жениха – король Абдалла II и королева Рания. Королевская семья Иордании организовала торжественный прием на 1700 персон.

Среди гостей на свадьбе можно было заметить высокопоставленных людей. В частности, посетили событие и принц Уильям и Кейт Миддлтон. Принцесса выбрала очень красивый образ – длинное нежно-розовое платье с узорами и массивные серьги. Волосы Кейт были подкручены и хорошо вложены.



Кейт Миддлтон и принц Уильям на свадьбе в Иордании / Фото из соцсетей

Также были королева Нидерландов Максима, принцесса Беатрис, принцесса Елизавета, герцогиня Брабантская и король Бельгии Филипп.

Заметили на свадьбе и первую леди США Джилл Байден и его дочь Эшли Байден. Жена Байдена надела длинное бледно-розовое атласное платье с вырезом в районе декольте, а ее дочь выбрала черное платье.



Джилл Байден с дочерью на свадьбе в Иордании / Фото из соцсетей

Напомним, что в марте этого года вышла замуж старшая дочь короля Иордании, 26-летняя принцесса Иман. Она вышла замуж за венесуэльского бизнесмена Джимми Термиотиса.