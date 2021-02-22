Принц Вільям висловився про стан дідуся: як почувається принц Філіп

22 лютого 2021 , 17:53
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Джерело:

The Daily Mail

Чоловік королеви Єлизавети ІІ принц Філіп досі перебуває в лікарні. Сьогодні його онук, принц Вільям, відвідав Центр вакцинації в Кінгс-Лінн. На запитання про самопочуття герцога Единбурзького, принц Вільям відповів, що з ним все добре.

Принц Вільям днями відвідав Центр вакцинації, де поспілкувався з медиками та волонтерами. Він відповів на запитання, що стосувалось стану принца Філіпа.

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Стан принца Філіпа

Герцог Кембриджський прибув до Кінгс-Лінн, що в Норфолку. Він подякував медпрацівникам і волонтерам за їхню допомогу в боротьбі проти коронавірусу. Також принц Вільям поспілкувався з людьми, що вакциновувались.

У межах зустрічі у принца поцікавилися про стан здоров'я 99-річного герцога Единбурзького, що зараз перебуває в лікарні. Вільям зазначив, що все добре.

Так, з ним все добре, за ним спостерігають,
– сказав герцог та підморгнув.

По світлинах зрозуміло, що онук королеви у доброму гуморі. Він одягнув блакитний светр та темно-синій костюм. Принц Вільям не забуває про засоби захисту, тому перебував у масці.

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Гопіталізація принца Філіпа: коротко

  • Ввечері 16 лютого чоловіка королеви Єлизавети ІІ госпіталізували за порадою лікаря. Він приїхав до лікарні короля Едуарда VII автомобілем.
  • Повідомлялось, що погане самопочуття принца Філіпа не спричинене коронавірусом.
  • 20 лютого принца Філіпа відвідав його син, принц Чарльз. Після 30-хвилинного перебування біля ліжка батька, принца Уельського помітили зі сльозами на очах.