Коронаційні святкування завершилися вчора, 8 травня. Цей день мав назву The Big Help Out та був присвячений волонтерству.

Кейт і Вільям поволонтерили з дітьми

Кейт Міддлтон є президентом Асоціації скаутів, тож у день волонтерства вона завітала до третього скаутського гурту Upton Scout Group in Slough. Разом з нею був чоловік принц Вільям та всі діти – принц Джордж і Луї та принцеса Шарлотта.

Королівська родина допомагала скаутам відремонтувати їхню хатину: вони шліфували й фарбували. Принц Вільям сів за кермо екскаватора та брав до себе по черзі дітей. Також вони стріляли з лука.

Як минув останній день святкувань / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц Джордж вчився користуватися дрилем, принцеса Шарлотта фарбувала, а принц Луї засипав землю в тачку та перевозив її в потрібне місце.

Як одягнулась Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська для дня волонтерства одягнулась відповідно. Вона постала у блакитній блузці з деніму від Really Wild та чорних джинсах-карго від G-Star. Кетрін розпустила волосся та зробила денний макіяж.



Кейт з сином / Фото з інстаграму королівської сім'ї