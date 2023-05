Коронационные празднования завершились вчера, 8 мая. Этот день назывался The Big Help Out и был посвящен волонтерству.

Смотрите также Букингемский дворец представил первые официальные портреты короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы

Кейт и Уильям поволочили с детьми

Кейт Миддлтон является президентом Ассоциации скаутов, поэтому в день волонтерства она посетила третью скаутскую группу Upton Scout Group in Slough. Вместе с ней был муж принц Уильям и все дети – принц Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.

Королевская семья помогала скаутам отремонтировать их хижину: они шлифовали и красили. Принц Уильям сел за руль экскаватора и брал к себе по очереди детей. Также они стреляли из лука.

Как прошел последний день празднований / Фото с инстаграма королевской семьи

Принц Джордж учился пользоваться дрелью, принцесса Шарлотта красила, а принц Луи засыпал землю в тачку и перевозил ее в нужное место.

Как прошел последний день празднований: видео

Как оделась Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская для дня волонтерства оделась соответственно. Она предстала в голубой блузке из денима от Really Wild и черных джинсах-карго от G-Star. Кэтрин распустила волосы и сделала дневной макияж.



Кейт с сыном / Фото из инстаграма королевской семьи