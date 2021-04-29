Багато сміху та обіймів: принц Вільям і Кейт Міддлтон розчулили мережу відео з дітьми

Подружжя герцогів Кембриджських вирішило подякувати своїм прихильникам за численні привітання з 10 річницею шлюбу. Принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися миловидним роликом і зачарували мережу.

Сьогодні, 29 квітня, принц Вільям та Кейт Міддлтон святкують 10 річницю шлюбу. За усі привітання, які прихильники подружжя надсилають їм по всьому світу, пара подякувала зворушливим відео.

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Нове відео королівської сім'ї

У чуттєвому ролику позували усі члени сім'ї – Кейт Міддлтон, принц Вільям та їхні діти: принц Джордж, Луї та принцеса Шарлотта.

Родина показала, як прогулювалась узбережжям, розважалась й бігала в саду, смажила зефір біля багаття. Відео сповнене сміху, обіймів та почуттів. Публікація вийшла надзвичайно атмосферною та зворушливою.

Для зйомки Кейт Міддлтон підібрала лаконічний, але стильний образ. Вона постала у бордовому джемпері, який одягнула на білу сорочку, та блакитних джинсах. Волосся герцогині було вкладене в локони. Принц Вільям натомість обрав синій светр та штани в тон.

Дякуємо усім за теплі повідомлення до нашої річниці весілля. Ми надзвичайно вдячні за 10 років підтримки, які ми отримали у своєму житті як сім'я,

– підписали фото Вільям і Кетрін.

Зазначимо, зранку подружжя опублікувало нові романтичні фото з нагоди 10 річниці шлюбу. Також стало відомо, що в день весілля принц Вільям пожартував над принцом Гаррі щодо його здібностей гри на арфі.

Стосунки принца Вільяма та Кейт Міддлтон: коротко