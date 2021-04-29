Церемонія, за якою спостерігав увесь світ, відбувалася у Вестмінстерському абатстві, в Лондоні. Принц Гаррі завжди був поруч із братом. Тоді їхні стосунки були дружніми, а зараз брати переживають складний і напружений період.

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Принц Вільям пожартував над братом

День весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон був відповідальним та серйозним. Принци Вільям та Гаррі намагалися жартувати, щоб якось розвеселити один одного й публіку. Одна з гостей свята – Клер Джонс пригадала один з жартів Вільяма.



Принц Вільям та принц Гаррі на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон / Фото з відкритих джерел

Клер на весільному прийомі подружжя грала на арфі. Також вона носила титул офіційного арфистка принца Уельського з 2007 по 2011 роки. Наприкінці заходу принц Вільям виголосив промову, у якій подякував всім, хто зробив той день особливим. Згадав він і про Клер, яка була серед музикантів на офіційному заході в Букінгемському палаці.

Він сказав маленький приємний коментар про мене. Запитав: "Ви чули, що я сказав у своїй промові?". Я сказала, що чула, але просила нагадати, оскільки почула не все. Тоді Вільям повторив: "Добре, що прийшла Клер, щоб зіграти на арфі, бо в іншому випадку нам довелося б змусити мого брата грати замість неї,

– пригадала музикантка.



Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон / Фото Getty Images