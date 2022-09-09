Принц Вільям та Кейт Міддлтон отримали нові титули: рішення короля Чарльза

Ввечері 9 вересня о 18:00, рівно через 24 години після оголошення про смерть Єлизавети II, король Чарльз виступив з першим зверненням до нації. У ньому він заявив, що його старший син і спадкоємець принц Вільям та його дружина стали принцом та принцесою Вельськими.

Після смерті Єлизавети II новим королем Великої Британії та Співдружності Націй став Чарльз – найстарший син покійної королеви. Повернувшись з Шотландії, де він провів останні години життя з матір'ю, він повернувся у Лондон та приїхав у Букінгемський палац. Звідти він вперше звернувся до нації як король.

Важливо Король Чарльз у перший день правління виступив з посланням до нації

Відеозвернення тривало майже 10 хвилин, де він згадав про свою люблячу матір, свої нові обов'язки, а також синів – принца Вільяма та Гаррі. Якщо про другого він "висловив свою любов до Гаррі та Меган, оскільки вони продовжують будувати своє життя за кордоном", то першому призначив новий титул.

Оскільки сам Чарльз став король, то його титул принца Уельського він автоматично передав сину та невістці, які в майбутньому унаслідують британський трон.

Я знаю, що з Кетрін поряд з ним. Наші нові принц і принцеса Уельські продовжуватимуть надихати і вести наші національні розмови,

– зазначив король Чарльз.

Звернення короля Чарльза до народу: відео онлайн

Варто додати, що Кейт Міддлтон носитиме титул, який востаннє носила принцеса Діана, коли була одружена з Чарльзом. Титул принца Уельського переходить з покоління у покоління з 14 століття. Король Чарльз отримав його у 1958 році і тепер передає його своєму синові.

Зокрема днем раніше було підтверджено, що принц Вільям та Кейт також отримають титули Корнуоллів, який раніше належав Каміллі Паркер-Боулз, новій королеві-консорту.

Про що ще згадав принц Чарльз у своєму зверненні: