Як у Гаррі Поттера: хто з королівської родини має шрами та як вони виглядають – фото

Багато людей по всьому світу мають шрами, які постійно нагадують їм про пережитий досвід. Не оминули цього і члени королівської родини. Багато з них мають серйозні шрами.

Шрами на обличчі і тілах доводять, що навіть королівські особи іноді мають тяжку долю чи пройшли важке випробування. Які історії ховаються за рубцями членів монаршої родини – читайте у статті 24 Каналу.

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Шрам як у Гаррі Поттера

Перший нащадок Короля Британії – принц Вільям має цікавий шрам. На одному з побачень зі своєю майбутньою дружиною Кейт Міддлтон він пожартував про про нього так – сказав, що той майже такий, як у Гаррі Поттера.

Відомо, що цей рубець з'явився в результаті нещасного випадку. Коли принц Вільям був маленьким, його випадково вдарив ключкою друг під час гри в гольф.



Принц Вільям має шрам як у Гаррі Поттера / Колаж 24 Каналу

Великий шрам на руці

Сам король Чарльз ІІІ також має великий шрам – на руці. Його він отримав після тригодинної операції, яку мав у 1990 році через те, що зламав лікоть під час гри в поло.



Шрам на тілі короля Чарльза / Фото Getty Images

Шрам на всю спину

Принцеса Євгенія теж має великий шрам. У 2002 році, коли їй було всього лише 12 років, вона перенесла операцію на спині з метою виправлення сколіозу.

Після цієї складної процедури у неї з'явився шрам у вигляді довгої вертикальної лінії. Але принцеса Йоркська зовсім не комплексує через це та часто одягає сукні із відкритою спиною.



Шрам на спині принцеси Євгенії / Колаж 24 Каналу

Шрам на чолі

Дружина Вільяма, принцеса Кейт Міддлтон також має шрам майже на тому ж місці, що й її чоловік.

У неї він з'явився у юному віці – після видалення великої родимої плями. І якщо в дитинстві Кейт Міддлтон соромилася свого рубця, то зараз і не згадує про нього.



Шрам на обличчі Кейт Міддлтон / Фото з соцмереж

Шрам на нозі

Виявляється, Меган Маркл також має крихітний шрам на нозі (біля великого пальця). Він з'явився від того, що дружина принца Гаррі часто носить туфлі на підборах. А точніше, від шишок на ногах.



Шрам на нозі Меган Маркл / Фото з соцмереж

До слова, днями найстаршому синові принца Вільяма та Кейт Міддлтон виповнилося 10 років. У цей день батьки поділилися його фото – юний принц позував на сходах у Віндзорі.