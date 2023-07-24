Шрами на обличчі і тілах доводять, що навіть королівські особи іноді мають тяжку долю чи пройшли важке випробування. Які історії ховаються за рубцями членів монаршої родини – читайте у статті 24 Каналу.
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Шрам як у Гаррі Поттера
Перший нащадок Короля Британії – принц Вільям має цікавий шрам. На одному з побачень зі своєю майбутньою дружиною Кейт Міддлтон він пожартував про про нього так – сказав, що той майже такий, як у Гаррі Поттера.
Відомо, що цей рубець з'явився в результаті нещасного випадку. Коли принц Вільям був маленьким, його випадково вдарив ключкою друг під час гри в гольф.
Принц Вільям має шрам як у Гаррі Поттера / Колаж 24 Каналу
Великий шрам на руці
Сам король Чарльз ІІІ також має великий шрам – на руці. Його він отримав після тригодинної операції, яку мав у 1990 році через те, що зламав лікоть під час гри в поло.
Шрам на тілі короля Чарльза / Фото Getty Images
Шрам на всю спину
Принцеса Євгенія теж має великий шрам. У 2002 році, коли їй було всього лише 12 років, вона перенесла операцію на спині з метою виправлення сколіозу.
Після цієї складної процедури у неї з'явився шрам у вигляді довгої вертикальної лінії. Але принцеса Йоркська зовсім не комплексує через це та часто одягає сукні із відкритою спиною.
Шрам на спині принцеси Євгенії / Колаж 24 Каналу
Шрам на чолі
Дружина Вільяма, принцеса Кейт Міддлтон також має шрам майже на тому ж місці, що й її чоловік.
У неї він з'явився у юному віці – після видалення великої родимої плями. І якщо в дитинстві Кейт Міддлтон соромилася свого рубця, то зараз і не згадує про нього.
Шрам на обличчі Кейт Міддлтон / Фото з соцмереж
Шрам на нозі
Виявляється, Меган Маркл також має крихітний шрам на нозі (біля великого пальця). Він з'явився від того, що дружина принца Гаррі часто носить туфлі на підборах. А точніше, від шишок на ногах.
Шрам на нозі Меган Маркл / Фото з соцмереж
До слова, днями найстаршому синові принца Вільяма та Кейт Міддлтон виповнилося 10 років. У цей день батьки поділилися його фото – юний принц позував на сходах у Віндзорі.