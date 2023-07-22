Принц Вільям та Кейт Міддлтон продовжили традицію із привітанням своїх дітей у їхні дні народження. Сьогодні. 22 липня, 10 років виповнилося принцові Джорджу.

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Принцу Джорджу – 10

З нагоди дня народження найстаршого сина у мережі з'явилося його нове усміхнене фото. Юний принц позував на сходах у Віндзорі. Він одягнув темно-зелені штани й смугасту сорочку.

Цю світлину зробили на початку місяця, а фотографкою була Міллі Пілкінгтон.

10 сьогодні! Вітаємо принца Джорджа з днем народження!

– пише під фото.



Принц Джордж / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц Джордж відсвяткує день народження без зайвої уваги публіки разом із родиною. Зараз він на літніх канікулах.

У мережі шанувальники помітили, як виріс принц Джордж. Він дуже схожий на свого батька, пишуть фани:

"Він зараз виглядає таким дорослим і так схожий на свого тата. З 10-річчям, принц Джордж! Бажаю вам всього найкращого і сподіваюсь, що у вас буде чудовий день і чудовий новий рік";

"Вітаю принца Джорджа з Днем народження! Він зараз схожий на свого тата";

"Бажаю принцу Джорджу найщасливішого дня народження, наповненого любов'ю, сміхом";

"З 10 днем народження цього красивого молодого чоловіка. Не можу повірити, що ви стали батьками вперше 10 років тому".

Нагадаємо, принц Джордж все частіше супроводжує батьків на публічних заходах. Наприклад, минулого тижня він разом з молодшим братом і сестрою, а також батьками прибув у авіасалон Air Tattoo у RAF Fairfield. Там уся родина розглядала старовинні літаки та нові моделі. Також принца Джорджа і принцесу Шарлотту Вільям і Кейт взяли на фінал Вімблдону.